Open Source AI Metaverse -- Simplified 3D AI Agent Creation Effortlessly build and interact with 3D AI agents to shape the future of virtual worlds.
The Future of 3D AI Agents. MetaAIVerse is an open-source 3D framework designed to make the deployment and operation of AI agents effortless. Our mission is to empower creators and innovators by making the creation and interaction with AI agents seamless and accessible.
Tokenomika MetAIverse (METAIVERSE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro MetAIverse (METAIVERSE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů METAIVERSE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu METAIVERSE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro METAIVERSE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMETAIVERSE!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.