BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena META FINANCIAL AI je 0.00407454 USD. Sledujte aktualizace cen MEFAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MEFAI.Dnešní aktuální cena META FINANCIAL AI je 0.00407454 USD. Sledujte aktualizace cen MEFAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MEFAI.

Více informací o MEFAI

Informace o ceně MEFAI

Co je to MEFAI

Bílá kniha pro MEFAI

Oficiální webové stránky MEFAI

Tokenomika pro MEFAI

Předpověď cen MEFAI

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo META FINANCIAL AI

META FINANCIAL AI Cena (MEFAI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MEFAI na USD

$0.00407453
$0.00407453$0.00407453
+4.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny META FINANCIAL AI (MEFAI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:51:20 (UTC+8)

Informace o ceně META FINANCIAL AI (MEFAI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00386581
$ 0.00386581$ 0.00386581
Nejnižší za 24 h
$ 0.0043989
$ 0.0043989$ 0.0043989
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00386581
$ 0.00386581$ 0.00386581

$ 0.0043989
$ 0.0043989$ 0.0043989

$ 0.02723048
$ 0.02723048$ 0.02723048

$ 0
$ 0$ 0

+0.65%

+4.64%

+6.13%

+6.13%

Cena META FINANCIAL AI (MEFAI) v reálném čase je $0.00407454. Za posledních 24 hodin se MEFAI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00386581 do maxima $ 0.0043989, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MEFAI v historii je $ 0.02723048, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MEFAI se za poslední hodinu změnila o +0.65%, za 24 hodin o +4.64% a za posledních 7 dní o +6.13%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu META FINANCIAL AI (MEFAI)

$ 2.37M
$ 2.37M$ 2.37M

--
----

$ 2.37M
$ 2.37M$ 2.37M

582.40M
582.40M 582.40M

582,401,694.3324088
582,401,694.3324088 582,401,694.3324088

Aktuální tržní kapitalizace META FINANCIAL AI je $ 2.37M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MEFAI je 582.40M, přičemž celková zásoba je 582401694.3324088. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.37M.

Historie cen v USD pro META FINANCIAL AI (MEFAI)

Během dnešního dne byla změna ceny META FINANCIAL AI na USD  $ +0.00018067.
Za posledních 30 dní byla změna ceny META FINANCIAL AI na USD  $ +0.0342442848.
Za posledních 60 dní byla změna ceny META FINANCIAL AI na USD  $ +0.0629575523.
Za posledních 90 dní byla změna ceny META FINANCIAL AI na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00018067+4.64%
30 dní$ +0.0342442848+840.45%
60 dní$ +0.0629575523+1,545.15%
90 dní$ 0--

Co je META FINANCIAL AI (MEFAI)

MEFAI is an institutional-grade trading intelligence system leveraging AI to process high-frequency data streams from on-chain activity, derivatives markets, order book depth, and behavioral sentiment. It delivers real-time structural market bias signals for strategic decision-making. Designed for professionals, MEFAI eliminates emotional bias and provides a transparent, rules-based edge in modern algorithmic environments.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj META FINANCIAL AI (MEFAI)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny META FINANCIAL AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít META FINANCIAL AI (MEFAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva META FINANCIAL AI (MEFAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro META FINANCIAL AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny META FINANCIAL AI!

MEFAI na místní měny

Tokenomika pro META FINANCIAL AI (MEFAI)

Pochopení tokenomiky META FINANCIAL AI (MEFAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MEFAI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně META FINANCIAL AI (MEFAI)

Jakou hodnotu má dnes META FINANCIAL AI (MEFAI)?
Aktuální cena MEFAI v USD je 0.00407454 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MEFAI v USD?
Aktuální cena MEFAI v USD je $ 0.00407454. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace META FINANCIAL AI?
Tržní kapitalizace MEFAI je $ 2.37M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MEFAI v oběhu?
Objem MEFAI v oběhu je 582.40M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MEFAI?
MEFAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.02723048 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MEFAI?
MEFAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování MEFAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MEFAI je -- USD.
Dosáhne MEFAI letos vyšší ceny?
MEFAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMEFAI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:51:20 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se META FINANCIAL AI (MEFAI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,074.68
$110,074.68$110,074.68

-0.13%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.33
$3,877.33$3,877.33

+0.42%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02468
$0.02468$0.02468

-23.30%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.20
$186.20$186.20

-1.04%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.33
$3,877.33$3,877.33

+0.42%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,074.68
$110,074.68$110,074.68

-0.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.20
$186.20$186.20

-1.04%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5095
$2.5095$2.5095

-0.57%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.43
$1,087.43$1,087.43

+0.28%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09521
$0.09521$0.09521

+90.42%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.02356
$0.02356$0.02356

+17.80%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00010059
$0.00010059$0.00010059

+378.54%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00405
$0.00405$0.00405

+237.50%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0054700
$0.0054700$0.0054700

+178.79%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0043
$0.0043$0.0043

+72.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000817
$0.0000817$0.0000817

+63.40%