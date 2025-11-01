BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Meso Finance je 0.00421647 USD. Sledujte aktualizace cen MESO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MESO.Dnešní aktuální cena Meso Finance je 0.00421647 USD. Sledujte aktualizace cen MESO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MESO.

Více informací o MESO

Informace o ceně MESO

Co je to MESO

Oficiální webové stránky MESO

Tokenomika pro MESO

Předpověď cen MESO

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Meso Finance

Meso Finance Cena (MESO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MESO na USD

$0.00421647
$0.00421647$0.00421647
+0.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Meso Finance (MESO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:51:12 (UTC+8)

Informace o ceně Meso Finance (MESO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00414367
$ 0.00414367$ 0.00414367
Nejnižší za 24 h
$ 0.00421647
$ 0.00421647$ 0.00421647
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00414367
$ 0.00414367$ 0.00414367

$ 0.00421647
$ 0.00421647$ 0.00421647

$ 0.01036063
$ 0.01036063$ 0.01036063

$ 0.00382898
$ 0.00382898$ 0.00382898

--

+0.70%

+0.10%

+0.10%

Cena Meso Finance (MESO) v reálném čase je $0.00421647. Za posledních 24 hodin se MESO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00414367 do maxima $ 0.00421647, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MESO v historii je $ 0.01036063, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00382898.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MESO se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.70% a za posledních 7 dní o +0.10%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Meso Finance (MESO)

$ 159.70K
$ 159.70K$ 159.70K

--
----

$ 4.22M
$ 4.22M$ 4.22M

37.88M
37.88M 37.88M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Meso Finance je $ 159.70K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MESO je 37.88M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 4.22M.

Historie cen v USD pro Meso Finance (MESO)

Během dnešního dne byla změna ceny Meso Finance na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Meso Finance na USD  $ -0.0014850525.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Meso Finance na USD  $ -0.0011637520.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Meso Finance na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.70%
30 dní$ -0.0014850525-35.22%
60 dní$ -0.0011637520-27.60%
90 dní$ 0--

Co je Meso Finance (MESO)

Meso Finance is a decentralized, non-custodial, pool-based lending platform built on the Aptos designed to provide users with efficient and secure lending services. Meso Finance enables users to supply assets to earn interest and borrow against them to unlock liquidity.

Meso Finance aims to optimize liquidity for interest-bearing assets, particularly within the Aptos ecosystem. Users can deposit assets as collateral, borrow more assets to create leveraged positions, or borrow stable-coins to create self-repaying positions, all while benefiting from Meso Finance’s top-tier security and efficiency standards.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Meso Finance (MESO)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Meso Finance (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Meso Finance (MESO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Meso Finance (MESO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Meso Finance.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Meso Finance!

MESO na místní měny

Tokenomika pro Meso Finance (MESO)

Pochopení tokenomiky Meso Finance (MESO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MESO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Meso Finance (MESO)

Jakou hodnotu má dnes Meso Finance (MESO)?
Aktuální cena MESO v USD je 0.00421647 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MESO v USD?
Aktuální cena MESO v USD je $ 0.00421647. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Meso Finance?
Tržní kapitalizace MESO je $ 159.70K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MESO v oběhu?
Objem MESO v oběhu je 37.88M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MESO?
MESO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01036063 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MESO?
MESO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00382898 USD.
Jaký je objem obchodování MESO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MESO je -- USD.
Dosáhne MESO letos vyšší ceny?
MESO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMESO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:51:12 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Meso Finance (MESO)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,074.67
$110,074.67$110,074.67

-0.13%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.55
$3,876.55$3,876.55

+0.40%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02468
$0.02468$0.02468

-23.30%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.19
$186.19$186.19

-1.04%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.55
$3,876.55$3,876.55

+0.40%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,074.67
$110,074.67$110,074.67

-0.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.19
$186.19$186.19

-1.04%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5091
$2.5091$2.5091

-0.59%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.43
$1,087.43$1,087.43

+0.28%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09521
$0.09521$0.09521

+90.42%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.02150
$0.02150$0.02150

+7.50%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00010021
$0.00010021$0.00010021

+376.73%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00462
$0.00462$0.00462

+285.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0055588
$0.0055588$0.0055588

+183.32%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0045
$0.0045$0.0045

+80.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000817
$0.0000817$0.0000817

+63.40%