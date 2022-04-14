Tokenomika pro Merry Christmusk (XMUSK)
Informace o Merry Christmusk (XMUSK)
Merry Christmusk, Season 1: Millionaire Edition (2024). Join Elon’s xMusk community and celebrate your first Christmas as a millionaire! Buy xMusk (SOL), buy Merry Christmusk merch on Amazon and Walmart, and become a family member of the Merry Christmusk event - the official Christmas 2024 MEME. A special gift from Elon included! Ho Ho Hodl! Elon Musk as Santa’s ambassador? Yes, you heard that right! Every day this holiday season, he is donating an astounding one million dollars to support Trump’s voters and fans – because Merry Christmusk is not just about the token, but about a community that shares vision, enthusiasm, and belief in a brighter future. This season is the xMusk community’s first opportunity to experience holiday magic with the promise of change and the potential to become millionaires.
Merry Christmusk (XMUSK): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Merry Christmusk (XMUSK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Merry Christmusk (XMUSK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Merry Christmusk (XMUSK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů XMUSK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu XMUSK, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro XMUSK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuXMUSK!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.