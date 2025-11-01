BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena MeowIstanbul je 0.0000033 USD. Sledujte aktualizace cen MEOW v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MEOW.

MeowIstanbul Cena (MEOW)

-0.60%1D
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:51:06 (UTC+8)

Informace o ceně MeowIstanbul (MEOW) (USD)

Cena MeowIstanbul (MEOW) v reálném čase je $0.0000033. Za posledních 24 hodin se MEOW obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000327 do maxima $ 0.00000337, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MEOW v historii je $ 0.00000695, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000317.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MEOW se za poslední hodinu změnila o +0.22%, za 24 hodin o -0.69% a za posledních 7 dní o -4.15%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Aktuální tržní kapitalizace MeowIstanbul je $ 68.64K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MEOW je 20.82B, přičemž celková zásoba je 33997387058.433. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 112.08K.

Historie cen v USD pro MeowIstanbul (MEOW)

Během dnešního dne byla změna ceny MeowIstanbul na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny MeowIstanbul na USD  $ -0.0000011313.
Za posledních 60 dní byla změna ceny MeowIstanbul na USD  $ -0.0000013376.
Za posledních 90 dní byla změna ceny MeowIstanbul na USD  $ -0.000000786266126345857.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.69%
30 dní$ -0.0000011313-34.28%
60 dní$ -0.0000013376-40.53%
90 dní$ -0.000000786266126345857-19.24%

Co je MeowIstanbul (MEOW)

MeowIstanbul is a meme coin project built on Solana, designed to support real-world impact through Web3 technology. Its core utility is MeowMap, a live community-driven map for Istanbul’s stray cats — where users can mark feeding points, shelters, vets, and pet shops.

The project redirects ad revenue toward feeding programs via a transparent Mama Fund, and aims to empower local animal welfare efforts. MeowIstanbul combines meme culture with social responsibility, backed by a map infrastructure partnership with Başarsoft, one of Turkey’s leading geospatial companies.

$MEOW is not just a token — it’s a movement for urban compassion, transparency, and decentralized community action.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Oficiální webová stránka

Jakou hodnotu má dnes MeowIstanbul (MEOW)?
Aktuální cena MEOW v USD je 0.0000033 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MEOW v USD?
Aktuální cena MEOW v USD je $ 0.0000033. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace MeowIstanbul?
Tržní kapitalizace MEOW je $ 68.64K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MEOW v oběhu?
Objem MEOW v oběhu je 20.82B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MEOW?
MEOW dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00000695 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MEOW?
MEOW dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000317 USD.
Jaký je objem obchodování MEOW?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MEOW je -- USD.
Dosáhne MEOW letos vyšší ceny?
MEOW může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMEOW, kde najdete podrobnější analýzu.
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

