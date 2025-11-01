BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Memesis World je 0.01133386 USD. Sledujte aktualizace cen MEMS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MEMS.

Logo Memesis World

Memesis World Cena (MEMS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MEMS na USD

$0.01133386
$0.01133386$0.01133386
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Memesis World (MEMS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:12:12 (UTC+8)

Informace o ceně Memesis World (MEMS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01219792
$ 0.01219792$ 0.01219792

$ 0.00798364
$ 0.00798364$ 0.00798364

--

--

0.00%

0.00%

Cena Memesis World (MEMS) v reálném čase je $0.01133386. Za posledních 24 hodin se MEMS obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MEMS v historii je $ 0.01219792, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00798364.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MEMS se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Memesis World (MEMS)

$ 5.89M
$ 5.89M$ 5.89M

--
----

$ 11.33M
$ 11.33M$ 11.33M

530.00M
530.00M 530.00M

999,999,777.848888
999,999,777.848888 999,999,777.848888

Aktuální tržní kapitalizace Memesis World je $ 5.89M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MEMS je 530.00M, přičemž celková zásoba je 999999777.848888. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 11.33M.

Historie cen v USD pro Memesis World (MEMS)

Během dnešního dne byla změna ceny Memesis World na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Memesis World na USD  $ +0.0005087577.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Memesis World na USD  $ +0.0015392855.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Memesis World na USD  $ +0.001859563831653738.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ +0.0005087577+4.49%
60 dní$ +0.0015392855+13.58%
90 dní$ +0.001859563831653738+19.63%

Co je Memesis World (MEMS)

Memesis World is a Telegram-native Play-to-Earn (P2E) gaming ecosystem built on the Solana blockchain. It allows players to earn MEMS tokens by tapping, completing daily and weekly tasks, and climbing competitive leaderboards – all directly inside a simple Telegram Mini-App.

Beyond the game, Memesis is expanding into a full Web3 gaming infrastructure:

Partner+ – enabling game studios to integrate Play-to-Earn or loyalty systems through a ready-to-use SDK.

Playground – allowing independent developers to publish and monetize games directly within the Memesis ecosystem.

Memesis aims to onboard millions of Web2 players into Web3 by combining fun gameplay, seamless user experience, and real token rewards.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Memesis World (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Memesis World (MEMS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Memesis World (MEMS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Memesis World.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Memesis World!

MEMS na místní měny

Tokenomika pro Memesis World (MEMS)

Pochopení tokenomiky Memesis World (MEMS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MEMS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Memesis World (MEMS)

Jakou hodnotu má dnes Memesis World (MEMS)?
Aktuální cena MEMS v USD je 0.01133386 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MEMS v USD?
Aktuální cena MEMS v USD je $ 0.01133386. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Memesis World?
Tržní kapitalizace MEMS je $ 5.89M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MEMS v oběhu?
Objem MEMS v oběhu je 530.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MEMS?
MEMS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01219792 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MEMS?
MEMS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00798364 USD.
Jaký je objem obchodování MEMS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MEMS je -- USD.
Dosáhne MEMS letos vyšší ceny?
MEMS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMEMS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:12:12 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Memesis World (MEMS)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

