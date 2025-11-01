BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Memecoin Sniping Solutions AI je 0.00000561 USD. Sledujte aktualizace cen $MESSA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend $MESSA.Dnešní aktuální cena Memecoin Sniping Solutions AI je 0.00000561 USD. Sledujte aktualizace cen $MESSA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend $MESSA.

Více informací o $MESSA

Informace o ceně $MESSA

Co je to $MESSA

Bílá kniha pro $MESSA

Oficiální webové stránky $MESSA

Tokenomika pro $MESSA

Předpověď cen $MESSA

Memecoin Sniping Solutions AI Cena ($MESSA)

Aktuální cena 1 $MESSA na USD

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Graf aktuální ceny Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA)
Informace o ceně Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-0.57%

+13.72%

+13.72%

Cena Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) v reálném čase je $0.00000561. Za posledních 24 hodin se $MESSA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000559 do maxima $ 0.00000573, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena $MESSA v historii je $ 0.00016219, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000486.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena $MESSA se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -0.57% a za posledních 7 dní o +13.72%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA)

Aktuální tržní kapitalizace Memecoin Sniping Solutions AI je $ 5.61K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu $MESSA je 999.08M, přičemž celková zásoba je 999075854.66977. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.61K.

Historie cen v USD pro Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA)

Během dnešního dne byla změna ceny Memecoin Sniping Solutions AI na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Memecoin Sniping Solutions AI na USD  $ -0.0000004441.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Memecoin Sniping Solutions AI na USD  $ -0.0000015545.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Memecoin Sniping Solutions AI na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.57%
30 dní$ -0.0000004441-7.91%
60 dní$ -0.0000015545-27.71%
90 dní$ 0--

Co je Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA)

$MESSA is an AI-driven sniping solution for meme coin traders. It detects new token launches in real-time and executes trades with precision within milliseconds. By leveraging AI, $MESSA filters out low-quality tokens, predicts high-potential coins, and tracks market sentiment to make informed trades. It continuously adapts strategies based on historical data and live market conditions to maximize profits while minimizing risk.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě.

Zdroj Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Memecoin Sniping Solutions AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Memecoin Sniping Solutions AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Memecoin Sniping Solutions AI!

$MESSA na místní měny

Tokenomika pro Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA)

Pochopení tokenomiky Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu $MESSA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA)

Jakou hodnotu má dnes Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA)?
Aktuální cena $MESSA v USD je 0.00000561 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena $MESSA v USD?
Aktuální cena $MESSA v USD je $ 0.00000561. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Memecoin Sniping Solutions AI?
Tržní kapitalizace $MESSA je $ 5.61K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem $MESSA v oběhu?
Objem $MESSA v oběhu je 999.08M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) $MESSA?
$MESSA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00016219 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) $MESSA?
$MESSA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000486 USD.
Jaký je objem obchodování $MESSA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování $MESSA je -- USD.
Dosáhne $MESSA letos vyšší ceny?
$MESSA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen$MESSA, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

