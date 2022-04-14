Tokenomika pro MEME CUP (MEMECUP)

Zjistěte klíčové informace o MEME CUP (MEMECUP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o MEME CUP (MEMECUP)

LET THE MEMES BEGIN!!

Imagine a world where every digital transaction feels like scoring a winning goal and every meme is a golden ticket. With MemeCup, you're not just investing; you're diving into a meme-filled, football-crazed adventure. Get ready to laugh, cheer, and trade your way to crypto greatness with Meme Cup!

What is Meme Cup? Welcome to $MEMECUP, the ultimate celebration of the Euro Cup 2024!

Witness Europe's finest soccer players compete for the legendary trophy while immersing yourself in our top-tier meme project. Join the excitement as meme enthusiasts clash in our Telegram game, battling for the coveted number one spot. Experience the perfect fusion of world-class soccer and meme culture with $MEMECUP!

Oficiální webové stránky:
https://MemeCup.io

MEME CUP (MEMECUP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro MEME CUP (MEMECUP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 10.60K
$ 10.60K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 10.60K
$ 10.60K
Historické maximum:
$ 0.0031372
$ 0.0031372
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika MEME CUP (MEMECUP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro MEME CUP (MEMECUP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MEMECUP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MEMECUP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MEMECUP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMEMECUP!

Předpověď ceny MEMECUP

Chcete vědět, kam může MEMECUP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MEMECUP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.