Dnešní aktuální cena Mei Solutions je 0.00150138 USD. Sledujte aktualizace cen MEI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MEI.

Více informací o MEI

Informace o ceně MEI

Co je to MEI

Oficiální webové stránky MEI

Tokenomika pro MEI

Předpověď cen MEI

Logo Mei Solutions

Mei Solutions Cena (MEI)

Zalistování zrušeno

$0.00150138
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Mei Solutions (MEI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:04:35 (UTC+8)

Informace o ceně Mei Solutions (MEI) (USD)

Cena Mei Solutions (MEI) v reálném čase je $0.00150138. Za posledních 24 hodin se MEI obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MEI v historii je $ 0.643024, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MEI se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Mei Solutions (MEI)

Aktuální tržní kapitalizace Mei Solutions je $ 8.76K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MEI je 5.84M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.50M.

Historie cen v USD pro Mei Solutions (MEI)

Během dnešního dne byla změna ceny Mei Solutions na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Mei Solutions na USD  $ -0.0011780974.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Mei Solutions na USD  $ +0.0003463649.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Mei Solutions na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0011780974-78.46%
60 dní$ +0.0003463649+23.07%
90 dní$ 0--

Co je Mei Solutions (MEI)

Mei Solutions ($MEI) is a versatile utility token at the heart of an expansive ecosystem designed to enhance user experiences across multiple platforms. Central to this ecosystem is the ability to use $MEI tokens for purchasing Mei cosmetic products, where users are incentivized with special rewards and exclusive offers, fostering a loyal and engaged customer base. By integrating $MEI into everyday transactions, Mei Solutions not only adds value to the cosmetic purchasing process but also creates a robust rewards system that benefits all participants.

Beyond the cosmetics sector, the Mei Solutions ecosystem extends into the realms of K-pop and an influencer engagement platform. Users on this platform can earn $MEI tokens as rewards for their active participation, which can then be used to buy Mei products or traded on exchanges, offering flexibility and tangible benefits. Additionally, within the prop trading platform, $MEI tokens can be utilized to pay for course fees, trading fees, and other related costs, providing a seamless and efficient payment solution. This comprehensive integration of $MEI across various industries not only enhances its utility but also drives its adoption and value, establishing Mei Solutions as a cornerstone in the digital economy.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Mei Solutions (MEI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Mei Solutions (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Mei Solutions (MEI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Mei Solutions (MEI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Mei Solutions.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Mei Solutions!

MEI na místní měny

Tokenomika pro Mei Solutions (MEI)

Pochopení tokenomiky Mei Solutions (MEI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MEI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Mei Solutions (MEI)

Jakou hodnotu má dnes Mei Solutions (MEI)?
Aktuální cena MEI v USD je 0.00150138 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MEI v USD?
Aktuální cena MEI v USD je $ 0.00150138. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Mei Solutions?
Tržní kapitalizace MEI je $ 8.76K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MEI v oběhu?
Objem MEI v oběhu je 5.84M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MEI?
MEI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.643024 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MEI?
MEI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování MEI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MEI je -- USD.
Dosáhne MEI letos vyšší ceny?
MEI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMEI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:04:35 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Mei Solutions (MEI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

