Tokenomika pro Meh (MEH)

Zjistěte klíčové informace o Meh (MEH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Meh (MEH)

$MEH — the embodiment of apathy in the meme coin universe, the ultimate crypto degen, emotionless in the face of chaos. Born from the trenches of countless meme coin wars, $MEH has evolved into a meme himself. Meme after meme, narrative after narrative, rug after rug. The excitement and thrill of shitcoins has been pvp'd out of him making $MEH the ultimate degen, battle-hardened and emotionless machine.

Oficiální webové stránky:
https://meh.meme/

Meh (MEH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Meh (MEH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 15.79K
$ 15.79K$ 15.79K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 15.79K
$ 15.79K$ 15.79K
Historické maximum:
$ 0.00165404
$ 0.00165404$ 0.00165404
Historické minimum:
$ 0.00000986
$ 0.00000986$ 0.00000986
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Meh (MEH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Meh (MEH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MEH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MEH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MEH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMEH!

Předpověď ceny MEH

Chcete vědět, kam může MEH zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MEH kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.