Zjistěte klíčové informace o Mechazilla for Scale (MECHAZILLA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Mechazilla for Scale (MECHAZILLA)

MECHAZILLA is a token on the Solana blockchain, driven by its community and Elon's fantasies.

Backed by Elon Musk and the Doge team, let’s make the government efficient again!

  • 0% TAX ~ No fees applied to buying, selling, or transferring Mechazilla!
  • Contract Renounced ~ Mechazilla owner has given up control over it. By the people. For the people.
  • LP Burned ~ Liquidity Provider (LP) tokens permanently removed from circulation.

Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $Mechazilla is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power,

Oficiální webové stránky:
https://pump.fun/coin/9MT9TEqxJQcSYjzBhXJzQvQa7rvjPLN7FyamYvZpump

Mechazilla for Scale (MECHAZILLA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Mechazilla for Scale (MECHAZILLA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Historické maximum:
Historické minimum:
Aktuální cena:
Tokenomika Mechazilla for Scale (MECHAZILLA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MECHAZILLA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MECHAZILLA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MECHAZILLA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMECHAZILLA!

Předpověď ceny MECHAZILLA

Chcete vědět, kam může MECHAZILLA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MECHAZILLA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.