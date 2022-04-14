Tokenomika pro MeAI (MEAI)

Zjistěte klíčové informace o MeAI (MEAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o MeAI (MEAI)

MeAI is an innovative AI-powered Web3 lifestyle app that seamlessly integrates GameFi, SocialFi, and DeSci to enhance both health and wealth.

At the heart of MeAI is a unique avatar that evolves alongside each user’s personal journey. By transforming everyday routines into engaging challenges, users can earn rewards, level up, and unlock exclusive features—all while enjoying a gamified approach to self-care. MeAI fosters a sense of connection through its vibrant community, making health and wellness more exciting and rewarding than ever before.

Key Modules: • MeDiet: Effortlessly maintain a healthy lifestyle by snapping pictures of your meals, letting AI analyze your plate, and earning rewards for making nutritious choices. • MeExplore: Stay active and adventurous with AR-powered quests. Whether solo or as part of a team, discover the world around you and earn rewards for your achievements. • MeSocial: Build meaningful connections by sharing experiences, challenging friends, and growing together in a supportive, interactive community. • MeGrowth: Unlock your full potential with AI-driven guidance for personal and professional development, paving the way to a healthier and more successful life.

MeAI revolutionizes self-care by combining technology, gamification, and community-driven engagement to deliver a holistic lifestyle experience.

Oficiální webové stránky:
https://www.meai.app/
Bílá kniha:
https://meai.gitbook.io/meai-litepaper/

MeAI (MEAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro MeAI (MEAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 25.94K
$ 25.94K
Celkový objem:
$ 950.50M
$ 950.50M
Objem v oběhu:
$ 238.27M
$ 238.27M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 103.49K
$ 103.49K
Historické maximum:
$ 0.01372413
$ 0.01372413
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00010888
$ 0.00010888

Tokenomika MeAI (MEAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro MeAI (MEAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MEAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MEAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MEAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMEAI!

Předpověď ceny MEAI

Chcete vědět, kam může MEAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MEAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.