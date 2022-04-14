Tokenomika pro Mead (MEAD)

Tokenomika pro Mead (MEAD)

Zjistěte klíčové informace o Mead (MEAD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Mead (MEAD)

Roots is a decentralized finance (DeFi) protocol built on Berachain that enhances liquidity and yield opportunities through Proof of Liquidity (PoL). The protocol allows users to:

Mint the MEAD stablecoin using Berachain-based assets listed for BGT emissions, such as LP positions on Berahub

Passively earn rBGT (governance rewards) while maintaining your positions

Participate in network security while maintaining asset exposure

​ Roots simplifies DeFi participation on Berachain & Maximizes user rewards through:

Capital Efficiency: Borrow MEAD against collateral without selling assets BGT auto-farming: Maximizes yield even as a collateral Stability Pool: Stake MEAD to earn liquidation rewards (discounted collateral) Ecosystem Composability: Use MEAD across Berachain DEXs, lending markets, and more

Oficiální webové stránky:
https://rootsfi.com/

Mead (MEAD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Mead (MEAD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 643.74K
$ 643.74K
Celkový objem:
$ 631.13K
$ 631.13K
Objem v oběhu:
$ 631.13K
$ 631.13K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 643.74K
$ 643.74K
Historické maximum:
$ 1.027
$ 1.027
Historické minimum:
$ 1.004
$ 1.004
Aktuální cena:
$ 1.02
$ 1.02

Tokenomika Mead (MEAD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Mead (MEAD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MEAD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MEAD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MEAD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMEAD!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.