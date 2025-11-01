BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Massa Bridged BTC je 110,210 USD. Sledujte aktualizace cen WBTC.E v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WBTC.E.

Informace o ceně Massa Bridged BTC (WBTC.E) (USD)

Cena Massa Bridged BTC (WBTC.E) v reálném čase je $110,210. Za posledních 24 hodin se WBTC.E obchodoval v rozmezí od minima $ 108,676 do maxima $ 111,600, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WBTC.E v historii je $ 212,430, zatímco nejnižší cena v historii je $ 95,551.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WBTC.E se za poslední hodinu změnila o -0.43%, za 24 hodin o +1.11% a za posledních 7 dní o +0.36%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Aktuální tržní kapitalizace Massa Bridged BTC je $ 22.04K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WBTC.E je 0.20, přičemž celková zásoba je 0.2. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 22.04K.

Historie cen v USD pro Massa Bridged BTC (WBTC.E)

Během dnešního dne byla změna ceny Massa Bridged BTC na USD  $ +1,206.08.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Massa Bridged BTC na USD  $ -6,318.0858170000.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Massa Bridged BTC na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Massa Bridged BTC na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +1,206.08+1.11%
30 dní$ -6,318.0858170000-5.73%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Massa Bridged BTC (WBTC.E)

Bridged BTC on Massa is a wrapped representation of Bitcoin issued through a secure bridging mechanism to the Massa blockchain. Its purpose is to enable BTC holders to access decentralized finance applications and trading on Massa without leaving the ecosystem. Each bridged token is backed 1:1 with Bitcoin, ensuring verifiable collateralization. The token functions as a stable, trust-minimized gateway for Bitcoin liquidity, expanding its utility into Massa’s decentralized environment for swaps, liquidity provision, and other DeFi use cases.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Jakou hodnotu má dnes Massa Bridged BTC (WBTC.E)?
Aktuální cena WBTC.E v USD je 110,210 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WBTC.E v USD?
Aktuální cena WBTC.E v USD je $ 110,210. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Massa Bridged BTC?
Tržní kapitalizace WBTC.E je $ 22.04K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WBTC.E v oběhu?
Objem WBTC.E v oběhu je 0.20 USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WBTC.E?
WBTC.E dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 212,430 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WBTC.E?
WBTC.E dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 95,551 USD.
Jaký je objem obchodování WBTC.E?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WBTC.E je -- USD.
Dosáhne WBTC.E letos vyšší ceny?
WBTC.E může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWBTC.E, kde najdete podrobnější analýzu.
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

