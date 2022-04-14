Tokenomika pro Masha and the Bear (MASHA)

Tokenomika pro Masha and the Bear (MASHA)

Zjistěte klíčové informace o Masha and the Bear (MASHA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Masha and the Bear (MASHA)

MASHA is a Solana-based memecoin project that explores crypto culture through humor, storytelling, and community participation. It centers around two symbolic characters—Masha, a curious girl, and Bear, her skeptical companion—who reflect the contrasting personalities in crypto: the dreamers and the realists. The project was launched without a presale, VC investment, or team allocation, emphasizing fair distribution and decentralized ownership. Rather than offering traditional utility, MASHA embraces memes and cultural expression as its core value. The project invites users to co-create content, participate in social experiments, and shape a narrative that satirizes and celebrates the chaos of Web3.

https://mashatoken.com/

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Masha and the Bear (MASHA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.28M
Celkový objem:
$ 999.98M
Objem v oběhu:
$ 999.98M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.28M
Historické maximum:
$ 0.04722191
Historické minimum:
$ 0.00231217
Aktuální cena:
$ 0.00328388
Tokenomika Masha and the Bear (MASHA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Masha and the Bear (MASHA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MASHA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MASHA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MASHA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMASHA!

Předpověď ceny MASHA

Chcete vědět, kam může MASHA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MASHA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.