Tokenomika pro Mascot of the Unholy Year (BUIO)

Tokenomika pro Mascot of the Unholy Year (BUIO)

Zjistěte klíčové informace o Mascot of the Unholy Year (BUIO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Mascot of the Unholy Year (BUIO)

Luce means light. Buio means dark.

$BUIO is a creature veiled in mystic shadows, a being born from forgotten rituals and forsaken realms. The dark omen, veiled in shadows.

Fair launched on Pump.fun No presale seed round. No Bullshit.

COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation.

BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology.

With a dedicated team and a vibrant community, BUIO Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!

Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados .

Oficiální webové stránky:
https://www.buio.family/

Mascot of the Unholy Year (BUIO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Mascot of the Unholy Year (BUIO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 12.47K
$ 12.47K$ 12.47K
Celkový objem:
$ 998.39M
$ 998.39M$ 998.39M
Objem v oběhu:
$ 998.39M
$ 998.39M$ 998.39M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 12.47K
$ 12.47K$ 12.47K
Historické maximum:
$ 0.00147866
$ 0.00147866$ 0.00147866
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Mascot of the Unholy Year (BUIO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Mascot of the Unholy Year (BUIO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BUIO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BUIO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BUIO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBUIO!

Předpověď ceny BUIO

Chcete vědět, kam může BUIO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BUIO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.