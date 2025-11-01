BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena mascot of the trenches je 0.00019774 USD. Sledujte aktualizace cen RUG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RUG.

mascot of the trenches Cena (RUG)

Aktuální cena 1 RUG na USD

$0.00019776
+82.40%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
USD
Graf aktuální ceny mascot of the trenches (RUG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:04:00 (UTC+8)

Informace o ceně mascot of the trenches (RUG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00010838
Nejnižší za 24 h
$ 0.00021429
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00010838
$ 0.00021429
$ 0.00055759
$ 0.00001857
+0.18%

+82.45%

+13.70%

+13.70%

Cena mascot of the trenches (RUG) v reálném čase je $0.00019774. Za posledních 24 hodin se RUG obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00010838 do maxima $ 0.00021429, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RUG v historii je $ 0.00055759, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001857.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RUG se za poslední hodinu změnila o +0.18%, za 24 hodin o +82.45% a za posledních 7 dní o +13.70%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu mascot of the trenches (RUG)

$ 197.57K
--
$ 197.57K
999.11M
999,111,519.535263
Aktuální tržní kapitalizace mascot of the trenches je $ 197.57K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu RUG je 999.11M, přičemž celková zásoba je 999111519.535263. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 197.57K.

Historie cen v USD pro mascot of the trenches (RUG)

Během dnešního dne byla změna ceny mascot of the trenches na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny mascot of the trenches na USD  $ +0.0004615967.
Za posledních 60 dní byla změna ceny mascot of the trenches na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny mascot of the trenches na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+82.45%
30 dní$ +0.0004615967+233.44%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je mascot of the trenches (RUG)

On the Solana blockchain there is thousands of "rugs" every single day

This is why the "mascot of the trenches" was created and is called RUG.

Every project pump and dumps at some point - and will be called a "RUG" once it is dumped.

Every dump on the token "mascot of the trenches" is seen as a positive thing since it's literally a RUG.

It's has a double meaning which is fun, and is a very memable character.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny mascot of the trenches (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít mascot of the trenches (RUG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva mascot of the trenches (RUG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro mascot of the trenches.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny mascot of the trenches!

RUG na místní měny

Tokenomika pro mascot of the trenches (RUG)

Pochopení tokenomiky mascot of the trenches (RUG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RUG hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně mascot of the trenches (RUG)

Jakou hodnotu má dnes mascot of the trenches (RUG)?
Aktuální cena RUG v USD je 0.00019774 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RUG v USD?
Aktuální cena RUG v USD je $ 0.00019774. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace mascot of the trenches?
Tržní kapitalizace RUG je $ 197.57K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RUG v oběhu?
Objem RUG v oběhu je 999.11M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RUG?
RUG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00055759 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RUG?
RUG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001857 USD.
Jaký je objem obchodování RUG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RUG je -- USD.
Dosáhne RUG letos vyšší ceny?
RUG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRUG, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:04:00 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se mascot of the trenches (RUG)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

