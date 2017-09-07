Tokenomika pro Masari (MSR)

Zjistěte klíčové informace o Masari (MSR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Masari (MSR)

Masari describes itself as a fungible, secure, and private cryptocurrency based on Monero that was launched on 7 September 2017.

Its primary focus is to research and implement scaling solutions that are a concern for all CryptoNote coins as the cryptocurrency space gets more mainstream. Combining current features such as a fully client-side web wallet, 60-second block time, and uncle mining (via the SECOR protocol) with future blocktree scaling, the goal is to empower users to quickly transact online without worrying about chain slowdowns or loss of anonymity.

Masari aims to be simple, scalable, and secure. Learn more at https://getmasari.org

Oficiální webové stránky:
https://getmasari.org

Masari (MSR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Masari (MSR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 506.64K
$ 506.64K$ 506.64K
Celkový objem:
$ 18.50M
$ 18.50M$ 18.50M
Objem v oběhu:
$ 17.99M
$ 17.99M$ 17.99M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 521.07K
$ 521.07K$ 521.07K
Historické maximum:
$ 2.04
$ 2.04$ 2.04
Historické minimum:
$ 0.00172957
$ 0.00172957$ 0.00172957
Aktuální cena:
$ 0.0281661
$ 0.0281661$ 0.0281661

Tokenomika Masari (MSR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Masari (MSR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MSR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MSR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MSR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMSR!

Předpověď ceny MSR

Chcete vědět, kam může MSR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MSR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

