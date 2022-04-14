Tokenomika pro Marvin Inu (MARVIN)

Tokenomika pro Marvin Inu (MARVIN)

Zjistěte klíčové informace o Marvin Inu (MARVIN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Marvin Inu (MARVIN)

Fluffy Fun with MarVin

MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful.

Innovative Investment

Big Growth Potential

Dynamic Mechanism

Global Community

Exciting Events

Elon's Favorite Pup

Stray Dog Rescue Fund

Oficiální webové stránky:
https://marvincoin.com/

Marvin Inu (MARVIN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Marvin Inu (MARVIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 373.77K
Celkový objem:
$ 420.69B
Objem v oběhu:
$ 420.69B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 373.77K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Marvin Inu (MARVIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Marvin Inu (MARVIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MARVIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MARVIN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MARVIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMARVIN!

Předpověď ceny MARVIN

Chcete vědět, kam může MARVIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MARVIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.