Tokenomika pro MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25)

Tokenomika pro MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25)

Zjistěte klíčové informace o MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25)

The MarketVector™ Digital Assets 25 Index DTF tracks the MarketVector™ Digital Assets 25 Index (MVDA25) which is a modified market cap-weighted index which tracks the performance of the 25 largest and most liquid digital assets. Most demanding size and liquidity screenings are applied to potential index components to ensure investability.

Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

Oficiální webové stránky:
https://app.reserve.org/

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 34.33K
$ 34.33K$ 34.33K
Celkový objem:
$ 12.80K
$ 12.80K$ 12.80K
Objem v oběhu:
$ 12.80K
$ 12.80K$ 12.80K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 34.33K
$ 34.33K$ 34.33K
Historické maximum:
$ 2.69
$ 2.69$ 2.69
Historické minimum:
$ 1.2
$ 1.2$ 1.2
Aktuální cena:
$ 2.68
$ 2.68$ 2.68

Tokenomika MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MVDA25, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MVDA25, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MVDA25 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMVDA25!

Předpověď ceny MVDA25

Chcete vědět, kam může MVDA25 zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MVDA25 kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.