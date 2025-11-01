BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Market Stalker je 0.00182199 USD. Sledujte aktualizace cen STLKR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STLKR.

Market Stalker Cena (STLKR)

Aktuální cena 1 STLKR na USD

$0.00182199
$0.00182199$0.00182199
+1.00%1D
Informace o ceně Market Stalker (STLKR) (USD)

Cena Market Stalker (STLKR) v reálném čase je $0.00182199. Za posledních 24 hodin se STLKR obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00178547 do maxima $ 0.00182448, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena STLKR v historii je $ 0.00491883, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena STLKR se za poslední hodinu změnila o +0.03%, za 24 hodin o +1.09% a za posledních 7 dní o -1.30%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Aktuální tržní kapitalizace Market Stalker je $ 182.20K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu STLKR je 100.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 182.20K.

Během dnešního dne byla změna ceny Market Stalker na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Market Stalker na USD  $ -0.0005933713.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Market Stalker na USD  $ -0.0002166027.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Market Stalker na USD  $ -0.000614215950957318.

Co je Market Stalker (STLKR)

The Market Stalker is a subscription-based trading intelligence platform that tracks high-performing crypto wallets in real time. It delivers alerts via Telegram and a web dashboard when these wallets buy tokens. The system ranks wallets based on past profitability, filters out scams, and provides actionable trading insights including price, liquidity, and wallet holding data. The goal is to help users make informed decisions by surfacing reliable on-chain activity.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu.

Pochopení tokenomiky Market Stalker (STLKR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu STLKR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Market Stalker (STLKR)

Jakou hodnotu má dnes Market Stalker (STLKR)?
Aktuální cena STLKR v USD je 0.00182199 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena STLKR v USD?
Aktuální cena STLKR v USD je $ 0.00182199. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Market Stalker?
Tržní kapitalizace STLKR je $ 182.20K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem STLKR v oběhu?
Objem STLKR v oběhu je 100.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) STLKR?
STLKR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00491883 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) STLKR?
STLKR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování STLKR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování STLKR je -- USD.
Dosáhne STLKR letos vyšší ceny?
STLKR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSTLKR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:49:29 (UTC+8)

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

