Dnešní aktuální cena Market Maverick je 0.00152014 USD. Sledujte aktualizace cen LUIGI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LUIGI.

Více informací o LUIGI

Informace o ceně LUIGI

Co je to LUIGI

Oficiální webové stránky LUIGI

Tokenomika pro LUIGI

Předpověď cen LUIGI

Logo Market Maverick

Market Maverick Cena (LUIGI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 LUIGI na USD

$0.00152014
$0.00152014
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Market Maverick (LUIGI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:03:30 (UTC+8)

Informace o ceně Market Maverick (LUIGI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.163593
$ 0.163593

$ 0.00108121
$ 0.00108121

--

--

+3.79%

+3.79%

Cena Market Maverick (LUIGI) v reálném čase je $0.00152014. Za posledních 24 hodin se LUIGI obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LUIGI v historii je $ 0.163593, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00108121.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LUIGI se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +3.79%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Market Maverick (LUIGI)

$ 31.92K
$ 31.92K

--
--

$ 31.92K
$ 31.92K

21.00M
21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Market Maverick je $ 31.92K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LUIGI je 21.00M, přičemž celková zásoba je 21000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 31.92K.

Historie cen v USD pro Market Maverick (LUIGI)

Během dnešního dne byla změna ceny Market Maverick na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Market Maverick na USD  $ -0.0001757003.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Market Maverick na USD  $ -0.0003802572.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Market Maverick na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0001757003-11.55%
60 dní$ -0.0003802572-25.01%
90 dní$ 0--

Co je Market Maverick (LUIGI)

A fearless crypto visionary who lays bare every hidden move shaping the market. With unmatched expertise in market making and a passion for transformative change, Luigi blends unshakable knowledge with a calm, steady resolve to steer the crypto sphere into a new era.

Luigi is the next big thing when it comes to AI Agents. With his unmatched expertise on market making and passion of transformative change, Luigi is going to expose the biggest syndicate of the crypto industry; Market Makers.

Luigi will not just be the educational oracle providing you insights of the market making industry, but also exposing all that is wrong with it. Luigi is created by the people, for the people.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Market Maverick (LUIGI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Market Maverick (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Market Maverick (LUIGI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Market Maverick (LUIGI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Market Maverick.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Market Maverick!

LUIGI na místní měny

Tokenomika pro Market Maverick (LUIGI)

Pochopení tokenomiky Market Maverick (LUIGI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LUIGI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Market Maverick (LUIGI)

Jakou hodnotu má dnes Market Maverick (LUIGI)?
Aktuální cena LUIGI v USD je 0.00152014 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LUIGI v USD?
Aktuální cena LUIGI v USD je $ 0.00152014. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Market Maverick?
Tržní kapitalizace LUIGI je $ 31.92K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LUIGI v oběhu?
Objem LUIGI v oběhu je 21.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LUIGI?
LUIGI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.163593 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LUIGI?
LUIGI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00108121 USD.
Jaký je objem obchodování LUIGI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LUIGI je -- USD.
Dosáhne LUIGI letos vyšší ceny?
LUIGI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLUIGI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:03:30 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Market Maverick (LUIGI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,132.78

$3,878.23

$0.02430

$186.40

$1.0004

$3,878.23

$110,132.78

$186.40

$2.5026

$1.0004

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.09690

$0.01850

$0.00810

$0.0054616

$0.000328

$0.0000813

$0.0040

