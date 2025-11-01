BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Market Maker DAO je 0.0052257 USD. Sledujte aktualizace cen MMDAO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MMDAO.

Více informací o MMDAO

Informace o ceně MMDAO

Co je to MMDAO

Bílá kniha pro MMDAO

Oficiální webové stránky MMDAO

Tokenomika pro MMDAO

Předpověď cen MMDAO

Logo Market Maker DAO

Market Maker DAO Cena (MMDAO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MMDAO na USD

$0.00522508
+31.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Market Maker DAO (MMDAO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:11:04 (UTC+8)

Informace o ceně Market Maker DAO (MMDAO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00386751
Nejnižší za 24 h
$ 0.0053271
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00386751
$ 0.0053271
$ 0.04386478
$ 0.00273379
-1.90%

+30.60%

+62.58%

+62.58%

Cena Market Maker DAO (MMDAO) v reálném čase je $0.0052257. Za posledních 24 hodin se MMDAO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00386751 do maxima $ 0.0053271, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MMDAO v historii je $ 0.04386478, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00273379.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MMDAO se za poslední hodinu změnila o -1.90%, za 24 hodin o +30.60% a za posledních 7 dní o +62.58%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Market Maker DAO (MMDAO)

$ 522.11K
--
$ 522.11K
100.00M
100,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Market Maker DAO je $ 522.11K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MMDAO je 100.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 522.11K.

Historie cen v USD pro Market Maker DAO (MMDAO)

Během dnešního dne byla změna ceny Market Maker DAO na USD  $ +0.00122428.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Market Maker DAO na USD  $ -0.0034152996.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Market Maker DAO na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Market Maker DAO na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00122428+30.60%
30 dní$ -0.0034152996-65.35%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Market Maker DAO (MMDAO)

Market Maker DAO is a project that uses a treasury to perform automated trades to earn a profit. The treasury is established through a 5% transaction tax. 100% of the profits generated through the automated trades are made available to $MMDAO holders (on a monthly basis) to claim through our staking pool on the dashboard. Market Maker DAO also includes Governance protocols allowing $MMDAO holders to have their say in which trading scripts are included. Holders are able to create proposals to add or remove trading scripts, and through the use of our dashboard, can base these decisions on live and past trade data which is shown on the dashboard.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Market Maker DAO (MMDAO)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Market Maker DAO (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Market Maker DAO (MMDAO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Market Maker DAO (MMDAO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Market Maker DAO.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Market Maker DAO!

MMDAO na místní měny

Tokenomika pro Market Maker DAO (MMDAO)

Pochopení tokenomiky Market Maker DAO (MMDAO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MMDAO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Market Maker DAO (MMDAO)

Jakou hodnotu má dnes Market Maker DAO (MMDAO)?
Aktuální cena MMDAO v USD je 0.0052257 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MMDAO v USD?
Aktuální cena MMDAO v USD je $ 0.0052257. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Market Maker DAO?
Tržní kapitalizace MMDAO je $ 522.11K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MMDAO v oběhu?
Objem MMDAO v oběhu je 100.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MMDAO?
MMDAO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.04386478 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MMDAO?
MMDAO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00273379 USD.
Jaký je objem obchodování MMDAO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MMDAO je -- USD.
Dosáhne MMDAO letos vyšší ceny?
MMDAO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMMDAO, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Market Maker DAO (MMDAO)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

