Tokenomika pro Market Dominance (MD)

Zjistěte klíčové informace o Market Dominance (MD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Market Dominance (MD)

Market Dominance is a meme/art token on Solana blockchain. It is making fun of the concept of "dominance" in trading markets, economics and human behavior in general using memes and our own mascot, Domina.

Below I will provide economic description of Market Dominance that is mainly used to explain the token.

 Market dominance is the control of a economic market by a firm. A dominant firm possesses the power to affect competition and influence market price.

Abuse of market dominance is an anti-competitive practice, however dominance itself is legal.

Oficiální webové stránky:
https://dominance.market/

Market Dominance (MD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Market Dominance (MD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.38M
Celkový objem:
$ 550.56M
Objem v oběhu:
$ 550.56M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.38M
Historické maximum:
$ 0.01319383
Historické minimum:
$ 0.00057968
Aktuální cena:
$ 0.00613963
Tokenomika Market Dominance (MD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Market Dominance (MD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMD!

Předpověď ceny MD

Chcete vědět, kam může MD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

mc_how_why_title
Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.