Marinade.finance is the first Liquid staking protocol built on Solana, and is supported by the Solana Foundation. The users stake their SOL tokens with Marinade-, which is using automatic staking strategies to delegate the SOL to validators, -and the user receive "staked SOL" tokens called mSOL that they can use in the world of DeFi or to swap any time back to original SOL tokens to unstake.
Tokenomika Marinade Staked SOL (MSOL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Marinade Staked SOL (MSOL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů MSOL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu MSOL, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Naše stránka s předpověďmi cen MSOL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
