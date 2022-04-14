Tokenomika pro MarbleVerse (RLM)

Zjistěte klíčové informace o MarbleVerse (RLM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o MarbleVerse (RLM)

MarbleVerse is a high-quality Play-to-Earn game in the Cronos network

MarbleVerse is a Play-to-Earn game released on Cronos chain, where your NFT Marbles enter races to become the ultimate rolling champion. Once you mint your Marble, you can enter races and earn Rollium tokens by coming on top.

The aim of MarbleVerse is to create an ecosystem where players can both enjoy playing the game and use the marketplace / marble races to earn at the same time. Developed by a team of game developers visual artists, game designers & business developers, MarbleVerse will be available to play on Web Browsers, mobile devices and desktop application.

Rollium is the native currency of the MarbleVerse. Everything in the game will either require or reward Rollium. With Rollium Tokens MarbleVerse players will be able to:

  • Upgrading Their NFTs
  • Join Special Races:
  • Customize their marbles
  • Organize Custom Races
  • Mint 2nd Generation Marbles
  • Make decisions in the development (Governance)

Oficiální webové stránky:
https://www.marbleverse.io/

MarbleVerse (RLM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro MarbleVerse (RLM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 21.41K
$ 21.41K$ 21.41K
Historické maximum:
$ 0.02562399
$ 0.02562399$ 0.02562399
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00021409
$ 0.00021409$ 0.00021409

Tokenomika MarbleVerse (RLM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro MarbleVerse (RLM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RLM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RLM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RLM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRLM!

Předpověď ceny RLM

Chcete vědět, kam může RLM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RLM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

