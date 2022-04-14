Tokenomika pro Mantle Restaked ETH (CMETH)

Zjistěte klíčové informace o Mantle Restaked ETH (CMETH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Mantle Restaked ETH (CMETH)

Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards.

Since the inception of mETH Protocol, Mantle's mission has been to deliver the most user-friendly and rewarding $mETH experience. Thanks to ecosystem-wide adoption, $mETH users are able to trade on Mantle DEXs, earn yield by providing liquidity to $mETH liquidity pools, and generate yield within decentralized money markets. With $mETH's increasing adoption and composability within Mantle Ecosystem dApps, the protocol now ranks as the fourth largest ETH LSP by TVL. The introduction of $cmETH, a permissionless, composable liquid restaking token that unlocks restaking opportunities on Mantle, and $COOK, the protocol's upcoming governance token, mETH Protocol enters its next phase with further enhanced offerings. Through these features, mETH Protocol provides its users with capital efficiency, convenience, and a wide range of yield-bearing opportunities within Mantle Ecosystem dApps, all in a design that has been created to maximize security with non-custodial core smart contracts and off-chain services that enforce sanity bounds and risk limits.

Oficiální webové stránky:
https://www.mantle.xyz/meth
Bílá kniha:
https://docs.mantle.xyz/meth

Mantle Restaked ETH (CMETH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Mantle Restaked ETH (CMETH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 783.78M
$ 783.78M
Celkový objem:
$ 157.75K
$ 157.75K
Objem v oběhu:
$ 157.75K
$ 157.75K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 783.78M
$ 783.78M
Historické maximum:
$ 5,033.53
$ 5,033.53
Historické minimum:
$ 1,480.7
$ 1,480.7
Aktuální cena:
$ 4,961.69
$ 4,961.69

Tokenomika Mantle Restaked ETH (CMETH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Mantle Restaked ETH (CMETH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CMETH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CMETH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CMETH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCMETH!

Předpověď ceny CMETH

Chcete vědět, kam může CMETH zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CMETH kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.