Tokenomika pro MangoMan Intelligent (MMIT)
Informace o MangoMan Intelligent (MMIT)
MANGO MAN makes a credit card interface available on its website solely for the users’ convenience. Mango Man is built on binance smart chain with extremely fast 5 second block times and cheaper gas fee than ethereum.
Mango Man is decentralized and owned by a fun and a vibrant community. Our social responsibility includes The Elimination of forgery and crime from the internet world to make it a beautiful, breathable space.
Mango Man employs 3 simple functions: Reflection + LP acquisition + Burn. In each trade, the transaction is charged a 10% fee, which is split 2 ways. 5% fee = redistributed to all existing holders. 5% fee is split 50/50 half of which is sold by the contract into BNB, while the other half of the MANGO MAN tokens are paired automatically with the previously mentioned BNB and added as a liquidity pair on Pancake Swap. 30%+ of the total supply has been burned so far so 30%+ of the 5% redistributions are burned with every transaction.
MangoMan Intelligent (MMIT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro MangoMan Intelligent (MMIT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika MangoMan Intelligent (MMIT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro MangoMan Intelligent (MMIT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů MMIT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu MMIT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro MMIT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMMIT!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.