Tokenomika pro MangoMan Intelligent (MMIT)

Zjistěte klíčové informace o MangoMan Intelligent (MMIT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o MangoMan Intelligent (MMIT)

MANGO MAN makes a credit card interface available on its website solely for the users’ convenience. Mango Man is built on binance smart chain with extremely fast 5 second block times and cheaper gas fee than ethereum.

Mango Man is decentralized and owned by a fun and a vibrant community. Our social responsibility includes The Elimination of forgery and crime from the internet world to make it a beautiful, breathable space.

Mango Man employs 3 simple functions: Reflection + LP acquisition + Burn. In each trade, the transaction is charged a 10% fee, which is split 2 ways. 5% fee = redistributed to all existing holders. 5% fee is split 50/50 half of which is sold by the contract into BNB, while the other half of the MANGO MAN tokens are paired automatically with the previously mentioned BNB and added as a liquidity pair on Pancake Swap. 30%+ of the total supply has been burned so far so 30%+ of the 5% redistributions are burned with every transaction.

Oficiální webové stránky:
https://mmint.io/

MangoMan Intelligent (MMIT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro MangoMan Intelligent (MMIT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 47.59K
$ 47.59K
Celkový objem:
$ 2,099.20T
$ 2,099.20T
Objem v oběhu:
$ 182.17T
$ 182.17T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 548.38K
$ 548.38K
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika MangoMan Intelligent (MMIT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro MangoMan Intelligent (MMIT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MMIT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MMIT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MMIT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMMIT!

Předpověď ceny MMIT

Chcete vědět, kam může MMIT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MMIT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

