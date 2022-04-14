Tokenomika pro Make Europe Great Again (MEGA)

Zjistěte klíčové informace o Make Europe Great Again (MEGA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Make Europe Great Again (MEGA)

$MEGA is a memecoin supporting the movement "Make Europe Great Again", a type of spinoff of Donald Trump`s MAGA. The idea is being pushed by Elon Musk and other EU Leaders in the recent months. Calling for change for the European Union.

We believe $MEGA can bring about awareness for Europeans wanting change for the future.

This token serves as a culture community token, supporting the political movement.

Oficiální webové stránky:
https://mega-solana.com

Make Europe Great Again (MEGA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Make Europe Great Again (MEGA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace: $ 88.51K
$ 88.51K
$ 88.51K$ 88.51K
Celkový objem:
$ 999.39M
$ 999.39M$ 999.39M
Objem v oběhu:
$ 999.39M
$ 999.39M$ 999.39M
FDV (plně zředěná kapitalizace): $ 88.51K
$ 88.51K
$ 88.51K$ 88.51K
Historické maximum:
$ 0.00232549
$ 0.00232549$ 0.00232549
Historické minimum: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Make Europe Great Again (MEGA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Make Europe Great Again (MEGA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MEGA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MEGA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MEGA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMEGA!

Předpověď ceny MEGA

Chcete vědět, kam může MEGA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MEGA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.