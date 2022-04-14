Tokenomika pro Make Europe Great Again (MEGA)
Informace o Make Europe Great Again (MEGA)
$MEGA is a memecoin supporting the movement "Make Europe Great Again", a type of spinoff of Donald Trump`s MAGA. The idea is being pushed by Elon Musk and other EU Leaders in the recent months. Calling for change for the European Union.
We believe $MEGA can bring about awareness for Europeans wanting change for the future.
This token serves as a culture community token, supporting the political movement.
Make Europe Great Again (MEGA): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Make Europe Great Again (MEGA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Make Europe Great Again (MEGA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Make Europe Great Again (MEGA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů MEGA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu MEGA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro MEGA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMEGA!
Předpověď ceny MEGA
Chcete vědět, kam může MEGA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MEGA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.