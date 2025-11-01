BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena MAFIA AI by Virtuals je 0.00016646 USD. Sledujte aktualizace cen MAFIA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MAFIA.

MAFIA AI by Virtuals Cena (MAFIA)

Aktuální cena 1 MAFIA na USD

$0.00016646
$0.00016646
+17.20%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:49:09 (UTC+8)

Informace o ceně MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00012161
$ 0.00012161
Nejnižší za 24 h
$ 0.00017176
$ 0.00017176
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00012161
$ 0.00012161

$ 0.00017176
$ 0.00017176

$ 0.00032125
$ 0.00032125

$ 0.00005047
$ 0.00005047

-0.14%

+17.21%

+44.70%

+44.70%

Cena MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) v reálném čase je $0.00016646. Za posledních 24 hodin se MAFIA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00012161 do maxima $ 0.00017176, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MAFIA v historii je $ 0.00032125, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00005047.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MAFIA se za poslední hodinu změnila o -0.14%, za 24 hodin o +17.21% a za posledních 7 dní o +44.70%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

$ 83.23K
$ 83.23K

--
--

$ 166.46K
$ 166.46K

500.00M
500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace MAFIA AI by Virtuals je $ 83.23K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MAFIA je 500.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 166.46K.

Historie cen v USD pro MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

Během dnešního dne byla změna ceny MAFIA AI by Virtuals na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny MAFIA AI by Virtuals na USD  $ +0.0000698051.
Za posledních 60 dní byla změna ceny MAFIA AI by Virtuals na USD  $ -0.0000398921.
Za posledních 90 dní byla změna ceny MAFIA AI by Virtuals na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+17.21%
30 dní$ +0.0000698051+41.94%
60 dní$ -0.0000398921-23.96%
90 dní$ 0--

Co je MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

The crypto early-warning system that turns signals into automated trades. MAFIA AI is a crypto signals and automation platform set in the dystopian world of Cryptopolis. Users create triggers from real-time market intel—executing trades, rebalances, and alerts automatically. Wrapped in a mafia-themed gamified experience, agents rise through ranks by mastering signals and strategy. Join the Syndicate of Shadows and reclaim your edge against the machines.

The Underboss Protocol A decentralized AI-powered DeFi protocol where artificial intelligence meets financial sovereignty. Trust no one, control everything.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny MAFIA AI by Virtuals (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro MAFIA AI by Virtuals.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny MAFIA AI by Virtuals!

MAFIA na místní měny

Tokenomika pro MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

Pochopení tokenomiky MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MAFIA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

Jakou hodnotu má dnes MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)?
Aktuální cena MAFIA v USD je 0.00016646 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MAFIA v USD?
Aktuální cena MAFIA v USD je $ 0.00016646. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace MAFIA AI by Virtuals?
Tržní kapitalizace MAFIA je $ 83.23K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MAFIA v oběhu?
Objem MAFIA v oběhu je 500.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MAFIA?
MAFIA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00032125 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MAFIA?
MAFIA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00005047 USD.
Jaký je objem obchodování MAFIA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MAFIA je -- USD.
Dosáhne MAFIA letos vyšší ceny?
MAFIA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMAFIA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:49:09 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,090.67

$3,877.64

$0.02459

$186.21

$1.0003

$3,877.64

$110,090.67

$186.21

$2.5093

$1,087.71

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.09863

$0.01999

$0.00009643

$0.00457

$0.0056321

$0.0042

$0.0000817

