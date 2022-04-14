Tokenomika pro Lynk Coin (LYNK)

Tokenomika pro Lynk Coin (LYNK)

Zjistěte klíčové informace o Lynk Coin (LYNK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Lynk Coin (LYNK)

$LYNK is redefining community-driven crypto with transparency and education at its core. More than just a meme coin, $LYNK is a movement focused on trust and long-term growth, empowering holders through active community participation and informed decision-making. Locked & Secure – 76.64% of supply locked for 12 months, ensuring stability and long-term trust. Built for the People – A token designed for the community, led by the community. Transparent & Accountable – Every decision, every milestone, shared openly with the holders.

Lynk Coin (LYNK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Lynk Coin (LYNK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M
Celkový objem:
$ 999.89M
$ 999.89M$ 999.89M
Objem v oběhu:
$ 233.46M
$ 233.46M$ 233.46M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.58M
$ 4.58M$ 4.58M
Historické maximum:
$ 0.069168
$ 0.069168$ 0.069168
Historické minimum:
$ 0.00343536
$ 0.00343536$ 0.00343536
Aktuální cena:
$ 0.00458326
$ 0.00458326$ 0.00458326

Tokenomika Lynk Coin (LYNK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Lynk Coin (LYNK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LYNK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LYNK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LYNK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLYNK!

Předpověď ceny LYNK

Chcete vědět, kam může LYNK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LYNK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

