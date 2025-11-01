BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Luntra Infrastructure je 0.00001705 USD. Sledujte aktualizace cen $LUNTRA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend $LUNTRA.

Luntra Infrastructure Cena ($LUNTRA)

Aktuální cena 1 $LUNTRA na USD

-0.50%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Graf aktuální ceny Luntra Infrastructure ($LUNTRA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:02:32 (UTC+8)

Informace o ceně Luntra Infrastructure ($LUNTRA) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-0.17%

-0.54%

-0.28%

-0.28%

Cena Luntra Infrastructure ($LUNTRA) v reálném čase je $0.00001705. Za posledních 24 hodin se $LUNTRA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0000169 do maxima $ 0.00001722, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena $LUNTRA v historii je $ 0.00372154, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0000169.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena $LUNTRA se za poslední hodinu změnila o -0.17%, za 24 hodin o -0.54% a za posledních 7 dní o -0.28%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Aktuální tržní kapitalizace Luntra Infrastructure je $ 13.96K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu $LUNTRA je 820.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 17.03K.

Historie cen v USD pro Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Během dnešního dne byla změna ceny Luntra Infrastructure na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Luntra Infrastructure na USD  $ -0.0000030289.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Luntra Infrastructure na USD  $ -0.0000038240.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Luntra Infrastructure na USD  $ -0.000002133179694056275.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.54%
30 dní$ -0.0000030289-17.76%
60 dní$ -0.0000038240-22.42%
90 dní$ -0.000002133179694056275-11.12%

Co je Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Luntra is the world’s first AI-native Layer 2, designed to bring intelligence and automation to on-chain infrastructure. Built with a hybrid rollup architecture combining Optimistic and ZK security, Luntra features AI-powered tools like MEV protection, Wallet Intelligence, and autonomous AgentX bots. It supports gas payments in USDC, offers real-time risk analysis, and enables seamless bridging with Ethereum. By prioritizing both developers and users, Luntra delivers a smarter, more intuitive blockchain experience that evolves in real time.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu.

Zdroj Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Luntra Infrastructure (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Luntra Infrastructure ($LUNTRA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Luntra Infrastructure ($LUNTRA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Luntra Infrastructure.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Luntra Infrastructure!

$LUNTRA na místní měny

Tokenomika pro Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Pochopení tokenomiky Luntra Infrastructure ($LUNTRA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu $LUNTRA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Jakou hodnotu má dnes Luntra Infrastructure ($LUNTRA)?
Aktuální cena $LUNTRA v USD je 0.00001705 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena $LUNTRA v USD?
Aktuální cena $LUNTRA v USD je $ 0.00001705. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Luntra Infrastructure?
Tržní kapitalizace $LUNTRA je $ 13.96K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem $LUNTRA v oběhu?
Objem $LUNTRA v oběhu je 820.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) $LUNTRA?
$LUNTRA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00372154 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) $LUNTRA?
$LUNTRA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0000169 USD.
Jaký je objem obchodování $LUNTRA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování $LUNTRA je -- USD.
Dosáhne $LUNTRA letos vyšší ceny?
$LUNTRA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen$LUNTRA, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

