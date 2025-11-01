Luntra Infrastructure Cena ($LUNTRA)
-0.17%
-0.54%
-0.28%
-0.28%
Cena Luntra Infrastructure ($LUNTRA) v reálném čase je $0.00001705. Za posledních 24 hodin se $LUNTRA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0000169 do maxima $ 0.00001722, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena $LUNTRA v historii je $ 0.00372154, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0000169.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena $LUNTRA se za poslední hodinu změnila o -0.17%, za 24 hodin o -0.54% a za posledních 7 dní o -0.28%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Luntra Infrastructure je $ 13.96K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu $LUNTRA je 820.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 17.03K.
Během dnešního dne byla změna ceny Luntra Infrastructure na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Luntra Infrastructure na USD $ -0.0000030289.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Luntra Infrastructure na USD $ -0.0000038240.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Luntra Infrastructure na USD $ -0.000002133179694056275.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|-0.54%
|30 dní
|$ -0.0000030289
|-17.76%
|60 dní
|$ -0.0000038240
|-22.42%
|90 dní
|$ -0.000002133179694056275
|-11.12%
Luntra is the world’s first AI-native Layer 2, designed to bring intelligence and automation to on-chain infrastructure. Built with a hybrid rollup architecture combining Optimistic and ZK security, Luntra features AI-powered tools like MEV protection, Wallet Intelligence, and autonomous AgentX bots. It supports gas payments in USDC, offers real-time risk analysis, and enables seamless bridging with Ethereum. By prioritizing both developers and users, Luntra delivers a smarter, more intuitive blockchain experience that evolves in real time.
MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!
Jakou hodnotu v USD bude mít Luntra Infrastructure ($LUNTRA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Luntra Infrastructure ($LUNTRA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Luntra Infrastructure.
Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Luntra Infrastructure!
Pochopení tokenomiky Luntra Infrastructure ($LUNTRA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu $LUNTRA hned teď!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|11-01 15:13:00
|Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
|11-01 13:14:00
|Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
|10-31 18:37:21
|Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
|10-31 15:48:21
|Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.
Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu
Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování
Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování
Největší dnešní růsty kryptoměn