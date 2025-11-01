BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Lulu the Ostrich je 0.00000917 USD. Sledujte aktualizace cen LULU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LULU.

Více informací o LULU

Informace o ceně LULU

Co je to LULU

Oficiální webové stránky LULU

Tokenomika pro LULU

Předpověď cen LULU

Lulu the Ostrich Cena (LULU)

Aktuální cena 1 LULU na USD

-15.10%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Lulu the Ostrich (LULU)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:02:18 (UTC+8)

Informace o ceně Lulu the Ostrich (LULU) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00000899
Nejnižší za 24 h
$ 0.00001266
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00000899
$ 0.00001266
$ 0.00016217
$ 0.0000068
+0.40%

-15.15%

+2.68%

+2.68%

Cena Lulu the Ostrich (LULU) v reálném čase je $0.00000917. Za posledních 24 hodin se LULU obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000899 do maxima $ 0.00001266, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LULU v historii je $ 0.00016217, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0000068.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LULU se za poslední hodinu změnila o +0.40%, za 24 hodin o -15.15% a za posledních 7 dní o +2.68%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Lulu the Ostrich (LULU)

$ 9.17K
--
$ 9.17K
999.93M
999,927,473.3870248
Aktuální tržní kapitalizace Lulu the Ostrich je $ 9.17K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LULU je 999.93M, přičemž celková zásoba je 999927473.3870248. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.17K.

Historie cen v USD pro Lulu the Ostrich (LULU)

Během dnešního dne byla změna ceny Lulu the Ostrich na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Lulu the Ostrich na USD  $ -0.0000026465.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Lulu the Ostrich na USD  $ -0.0000081507.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Lulu the Ostrich na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-15.15%
30 dní$ -0.0000026465-28.86%
60 dní$ -0.0000081507-88.88%
90 dní$ 0--

Co je Lulu the Ostrich (LULU)

Lulu The Ostrich (LULU) is a cryptocurrency token launched on the Solana-based Bags launchpad platform, with transaction fees directed to support Universal Ostrich Farms in Edgewood, British Columbia. Universal Ostrich Farms is a family-run establishment that has raised healthy ostriches for over 30 years and is currently engaged in legal efforts to prevent a cull ordered by the Canadian Food Inspection Agency. The token aims to raise awareness and provide financial support for the farm’s legal and operational expenses.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Lulu the Ostrich (LULU)

Předpověď ceny Lulu the Ostrich (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Lulu the Ostrich (LULU) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Lulu the Ostrich (LULU) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Lulu the Ostrich.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Lulu the Ostrich!

LULU na místní měny

Tokenomika pro Lulu the Ostrich (LULU)

Pochopení tokenomiky Lulu the Ostrich (LULU) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LULU hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Lulu the Ostrich (LULU)

Jakou hodnotu má dnes Lulu the Ostrich (LULU)?
Aktuální cena LULU v USD je 0.00000917 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LULU v USD?
Aktuální cena LULU v USD je $ 0.00000917. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Lulu the Ostrich?
Tržní kapitalizace LULU je $ 9.17K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LULU v oběhu?
Objem LULU v oběhu je 999.93M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LULU?
LULU dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00016217 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LULU?
LULU dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0000068 USD.
Jaký je objem obchodování LULU?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LULU je -- USD.
Dosáhne LULU letos vyšší ceny?
LULU může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLULU, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Lulu the Ostrich (LULU)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

