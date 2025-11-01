BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Lorenzo Wrapped Bitcoin je 111,142 USD. Sledujte aktualizace cen ENZOBTC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ENZOBTC.

Více informací o ENZOBTC

Informace o ceně ENZOBTC

Co je to ENZOBTC

Bílá kniha pro ENZOBTC

Oficiální webové stránky ENZOBTC

Tokenomika pro ENZOBTC

Předpověď cen ENZOBTC

Lorenzo Wrapped Bitcoin Cena (ENZOBTC)

Aktuální cena 1 ENZOBTC na USD

$111,142
$111,142
0.00%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:09:40 (UTC+8)

Informace o ceně Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 115,819
$ 115,819

$ 108,449
$ 108,449

--

--

0.00%

0.00%

Cena Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) v reálném čase je $111,142. Za posledních 24 hodin se ENZOBTC obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ENZOBTC v historii je $ 115,819, zatímco nejnižší cena v historii je $ 108,449.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ENZOBTC se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

$ 124.60M
$ 124.60M

--
--

$ 118.59M
$ 118.59M

1.07K
1.07K

1,067.02911143
1,067.02911143

Aktuální tržní kapitalizace Lorenzo Wrapped Bitcoin je $ 124.60M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ENZOBTC je 1.07K, přičemž celková zásoba je 1067.02911143. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 118.59M.

Historie cen v USD pro Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Během dnešního dne byla změna ceny Lorenzo Wrapped Bitcoin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Lorenzo Wrapped Bitcoin na USD  $ +622.0284314000.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Lorenzo Wrapped Bitcoin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Lorenzo Wrapped Bitcoin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ +622.0284314000+0.56%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers.

enzoBTC, a wrapped BTC issued by Lorenzo Protocol, is poised to revolutionize the management and liquidity of Bitcoin (BTC) assets. Recognizing the growing demand for secure and streamlined BTC-based applications, enzoBTC aims to create a transparent and trustworthy environment for BTC asset aggregation.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Lorenzo Wrapped Bitcoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Lorenzo Wrapped Bitcoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Lorenzo Wrapped Bitcoin!

ENZOBTC na místní měny

Tokenomika pro Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Pochopení tokenomiky Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ENZOBTC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Jakou hodnotu má dnes Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)?
Aktuální cena ENZOBTC v USD je 111,142 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ENZOBTC v USD?
Aktuální cena ENZOBTC v USD je $ 111,142. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Lorenzo Wrapped Bitcoin?
Tržní kapitalizace ENZOBTC je $ 124.60M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ENZOBTC v oběhu?
Objem ENZOBTC v oběhu je 1.07K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ENZOBTC?
ENZOBTC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 115,819 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ENZOBTC?
ENZOBTC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 108,449 USD.
Jaký je objem obchodování ENZOBTC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ENZOBTC je -- USD.
Dosáhne ENZOBTC letos vyšší ceny?
ENZOBTC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenENZOBTC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:09:40 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,184.38

$3,877.39

$0.02310

$186.36

$1.0003

$3,877.39

$110,184.38

$186.36

$2.5127

$1,087.64

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.09800

$1.09000

$1.09000

$0.0042

$0.0035775

$0.000346

$20.235

