Tokenomika pro Lorenzo stBTC (STBTC)

Zjistěte klíčové informace o Lorenzo stBTC (STBTC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Lorenzo stBTC (STBTC)

Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers. A pioneer in Bitcoin liquid staking, Lorenzo introduced a dual Bitcoin staking deposit tokenization system by establishing the liquid principal token (LPT) and yield accruing token (YAT) token standards. This innovation enhances Bitcoin liquidity across the Web3 ecosystem, enabling seamless integration and significant yield generation across networks. The token standards establish a foundation for advanced DeFi products utilizing stBTC (Lorenzo’s LPT) and YATs, unlocking new opportunities in Bitcoin finance.

Oficiální webové stránky:
https://www.lorenzo-protocol.xyz/

Lorenzo stBTC (STBTC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Lorenzo stBTC (STBTC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 124.30M
$ 124.30M
Celkový objem:
$ 1.03K
$ 1.03K
Objem v oběhu:
$ 1.03K
$ 1.03K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 124.30M
$ 124.30M
Historické maximum:
$ 122,512
$ 122,512
Historické minimum:
$ 61,389
$ 61,389
Aktuální cena:
$ 121,124
$ 121,124

Tokenomika Lorenzo stBTC (STBTC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Lorenzo stBTC (STBTC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů STBTC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu STBTC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro STBTC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSTBTC!

Předpověď ceny STBTC

Chcete vědět, kam může STBTC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen STBTC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.