Tokenomika pro Looped Hype (LHYPE)

Tokenomika pro Looped Hype (LHYPE)

Zjistěte klíčové informace o Looped Hype (LHYPE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Looped Hype (LHYPE)

loopedHYPE (LHYPE) is an automated looping protocol that maximizes yield on staked HYPE.

Users deposit HYPE to get LHYPE, then behind the scenes the protocol uses an automated looping strategy to generate additional yield, on top of any network rewards earned from staking.

loopedHYPE aims to democratize institutional-grade yield strategies while strengthening the Hyperliquid ecosystem through three core pillars:

Democratizing Institutional DeFi

  • Providing professional-grade yield strategies to all users

Community-Centric Architecture

  • LHYPE is backed by a governance token, 90% of which is distributed to depositors and ecosystem players.

HyperCatalyst

  • An initiative to reinvest 1% of TVL back into Hyperliquid native projects.

Oficiální webové stránky:
https://loopedhype.com/

Looped Hype (LHYPE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Looped Hype (LHYPE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 52.49M
$ 52.49M$ 52.49M
Celkový objem:
$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M
Objem v oběhu:
$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 52.49M
$ 52.49M$ 52.49M
Historické maximum:
$ 50.36
$ 50.36$ 50.36
Historické minimum:
$ 9.34
$ 9.34$ 9.34
Aktuální cena:
$ 46.11
$ 46.11$ 46.11

Tokenomika Looped Hype (LHYPE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Looped Hype (LHYPE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LHYPE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LHYPE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LHYPE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLHYPE!

Předpověď ceny LHYPE

Chcete vědět, kam může LHYPE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LHYPE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.