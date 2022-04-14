Tokenomika pro Loky by Virtuals (LOKY)

Tokenomika pro Loky by Virtuals (LOKY)

Zjistěte klíčové informace o Loky by Virtuals (LOKY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Loky by Virtuals (LOKY)

Loky is a unified agentic data infrastructure layer for decentralized systems, enabling developers, protocols, and communities to build and deploy autonomous agents powered by real-time on-chain data, analytics, and programmable endpoints. From smart wallets and trading bots to dashboards and institutional-grade intelligence tools, Loky serves as the data backbone of the decentralized ecosystem, delivering structured, actionable insights at machine speed.

Oficiální webové stránky:
https://lokyai.com/

Loky by Virtuals (LOKY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Loky by Virtuals (LOKY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.50M
$ 2.50M$ 2.50M
Celkový objem:
$ 995.68M
$ 995.68M$ 995.68M
Objem v oběhu:
$ 923.46M
$ 923.46M$ 923.46M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.69M
$ 2.69M$ 2.69M
Historické maximum:
$ 0.0115318
$ 0.0115318$ 0.0115318
Historické minimum:
$ 0.0003831
$ 0.0003831$ 0.0003831
Aktuální cena:
$ 0.00260609
$ 0.00260609$ 0.00260609

Tokenomika Loky by Virtuals (LOKY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Loky by Virtuals (LOKY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LOKY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LOKY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LOKY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLOKY!

Předpověď ceny LOKY

Chcete vědět, kam může LOKY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LOKY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.