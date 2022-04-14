Tokenomika pro Locust Pocus (CICADA)

Zjistěte klíčové informace o Locust Pocus (CICADA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Locust Pocus (CICADA)

A swarm of magiccicada will descend upon the lands in the coming daysand we are going to be ready. Team creating value for bug enthusiasts near and far.

Oficiální webové stránky:
https://www.locustpocus.com/
Bílá kniha:
https://www.locustpocus.com/

Locust Pocus (CICADA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Locust Pocus (CICADA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 15.12K
Celkový objem:
$ 884.24M
Objem v oběhu:
$ 884.24M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 15.12K
Historické maximum:
$ 0.0013451
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Locust Pocus (CICADA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Locust Pocus (CICADA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CICADA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CICADA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CICADA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCICADA!

Předpověď ceny CICADA

Chcete vědět, kam může CICADA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CICADA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.