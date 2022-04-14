Tokenomika pro Lock In on Base ($LOCKIN)
Informace o Lock In on Base ($LOCKIN)
Meme Token launched on base.
A token which piggy backs off the momentum of the huge online movement around letting go of all distractions and locking in.
Lock in is more than a movement. It's betting the whole house on what you are doing and not leaving a slight choice for failure. It means to go and make you're dreams become true even though everyone tells you you are crazy.
Lock in or clock in
Lock In on Base ($LOCKIN): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Lock In on Base ($LOCKIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Lock In on Base ($LOCKIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Lock In on Base ($LOCKIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů $LOCKIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu $LOCKIN, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro $LOCKIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$LOCKIN!
Předpověď ceny $LOCKIN
Chcete vědět, kam může $LOCKIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $LOCKIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.