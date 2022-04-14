Tokenomika pro LMGroupToken (LMGX)
Informace o LMGroupToken (LMGX)
The LMGX project launches as a new digital token on the Ethereum blockchain network. The token will fuel the platform's ecosystem, enabling seamless transactions, access to exclusive services, and integration within the LM Group's financial and gaming infrastructure. LMGX is a utility token designed to enhance transactions within the LM Group ecosystem. Built on blockchain technology, it offers lower fees and faster processing for seamless transactions, smart contract automation to reduce risk and increase efficiency, enhanced security to ensure transparency and fraud protection, and scalability for smooth integration across multiple platforms, such as online gaming.
LMGroupToken (LMGX): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro LMGroupToken (LMGX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika LMGroupToken (LMGX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro LMGroupToken (LMGX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů LMGX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu LMGX, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro LMGX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLMGX!
Předpověď ceny LMGX
Chcete vědět, kam může LMGX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LMGX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.