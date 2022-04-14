Tokenomika pro Living the Dream (LTD)

Tokenomika pro Living the Dream (LTD)

Zjistěte klíčové informace o Living the Dream (LTD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Living the Dream (LTD)

Living the Dream ($LTD) is a cutting-edge decentralized advertising platform that aims to seamlessly connect Web2 and Web3 ecosystems, offering a unique blend of traditional and blockchain-based ad management. The platform provides robust, precise ad management tools that cater to both centralized and decentralized environments. Through community-driven governance, Living the Dream empowers its users to actively participate in decision-making processes, ensuring that the platform evolves in line with the needs and desires of its community. Additionally, its deep integration with the Shib Dream community strengthens its foundation, fostering collaboration and innovation within the ecosystem. By enabling smooth ad operations across various networks, Living the Dream is poised to revolutionize the way advertising is conducted in both Web2 and Web3 spaces.

Oficiální webové stránky:
https://www.ltdtoken.com/

Living the Dream (LTD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Living the Dream (LTD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 191.61K
$ 191.61K$ 191.61K
Celkový objem:
$ 330.19B
$ 330.19B$ 330.19B
Objem v oběhu:
$ 176.08B
$ 176.08B$ 176.08B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 359.32K
$ 359.32K$ 359.32K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Living the Dream (LTD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Living the Dream (LTD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LTD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LTD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LTD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLTD!

Předpověď ceny LTD

Chcete vědět, kam může LTD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LTD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.