Tokenomika pro Litecoin Cash (LCC)
Informace o Litecoin Cash (LCC)
Litecoin Cash is an open source, peer-to-peer digital currency based on SHA-256 proof-of-work hashes. It’s also the world’s first blockchain to utilize HiveMine, the latest cutting-edge technology that helps to provide the ultimate protection from 51% attacks and double spending, and ensures the sustainable and long-term security of its public distributed ledger. The Litecoin Cash blockchain also has practical uses such as in the medical sector as it stores and manages electronic medical records in a secure way, as well as protecting sensitive data from hackers and giving patients more control over their information that complies with privacy regulations. LCC's target block time of 2.5 minutes gives 4 times the transaction bandwidth of Bitcoin, while transactions are 90% cheaper than Litecoin. HD wallets and native SegWit with bech32 addresses are fully supported
Litecoin Cash was forked from Litecoin on 18 Feb 2018 at block 1371111, with a 10:1 Claim Ratio. For every 1 LTC held at the fork block, LTC holders could claim 10 LCC. If you held LTC at block 1371111 but haven't claimed yet, your LCC are still waiting for you! After many months of testing on tetnet The Hive became active on mainnet on Wednesday 6 Feb. 2019 The Hive is our brand new democratised mining concept, which feautures negligible energy cost and will help to. protect the coin against 51% attacks. Users create bees, agent-based mining workers which earn rewards for their owners.
Litecoin Cash (LCC): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Litecoin Cash (LCC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Litecoin Cash (LCC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Litecoin Cash (LCC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů LCC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu LCC, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro LCC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLCC!
