Welcome to Liquor, the memecoin that's here to bring the party to the Sui! The concept behind Liquor is simple –A liquor is like water with a fun twist, but can bring huge liquidity to the ecosystem as people love it! Our goal is to bring more fun and build meme culture to Sui.
About Liquor Liquor has been living in the crypto space since 2019, with its primary residence in Solana. The attention shifted to Sui after Suibasecamp in Paris where many people believe that Sui has the potential to become the next Solana. I share that belief.
Why Liquor? Because we're not just another coin; we're a movement. We're blending the best of meme culture with the incredible power of Sui. It's time to leave the old, boring chains behind and dive into a world where your investments are as entertaining as your favorite memes.
Tokenomika Liquor (LIQ): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Liquor (LIQ) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů LIQ, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu LIQ, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.