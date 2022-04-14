Tokenomika pro Liquity BOLD (BOLD)
Informace o Liquity BOLD (BOLD)
BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. It is used to pay out loans within the Liquity ecosystem, which allows users to set their own interest rates and borrow against ETHm, wstETH, and rETH as collateral. Loans must maintain a minimum collateral ratio of 110% and are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers acting as guarantors of last resort.
Liquity BOLD (BOLD): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Liquity BOLD (BOLD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Liquity BOLD (BOLD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Liquity BOLD (BOLD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BOLD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BOLD, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BOLD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBOLD!
Předpověď ceny BOLD
Chcete vědět, kam může BOLD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BOLD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.