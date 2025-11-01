BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena LiquiHub je 0.00905129 USD. Sledujte aktualizace cen LIQUI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LIQUI.

LiquiHub Cena (LIQUI)

$0.00905129
$0.00905129$0.00905129
Graf aktuální ceny LiquiHub (LIQUI)
Informace o ceně LiquiHub (LIQUI) (USD)

$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.236031
$ 0.236031$ 0.236031

$ 0.00856599
$ 0.00856599$ 0.00856599

Cena LiquiHub (LIQUI) v reálném čase je $0.00905129. Za posledních 24 hodin se LIQUI obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LIQUI v historii je $ 0.236031, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00856599.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LIQUI se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

$ 8.18K
$ 8.18K$ 8.18K

$ 9.05K
$ 9.05K$ 9.05K

903.50K
903.50K 903.50K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace LiquiHub je $ 8.18K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LIQUI je 903.50K, přičemž celková zásoba je 1000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.05K.

Během dnešního dne byla změna ceny LiquiHub na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny LiquiHub na USD  $ -0.0017113138.
Za posledních 60 dní byla změna ceny LiquiHub na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny LiquiHub na USD  $ 0.

Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0017113138-18.90%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je LiquiHub (LIQUI)

LiquiHUB is a Web3 ecosystem designed to connect developers, traders, and investors through secure and transparent utilities. The platform provides core products such as LiquiMarket (a marketplace to trade locked liquidity), LiquiLock (a token and liquidity locker), LiquiLaunchpad (to support early-stage projects), and LiquiRWA (bridging real-world assets into Web3). By combining these utilities, LiquiHUB creates a unified hub where developers gain credibility, traders access flexibility, and investors discover new opportunities all within a framework built on ethic and security.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Jakou hodnotu v USD bude mít LiquiHub (LIQUI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva LiquiHub (LIQUI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro LiquiHub.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny LiquiHub!

Pochopení tokenomiky LiquiHub (LIQUI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LIQUI hned teď!

Jakou hodnotu má dnes LiquiHub (LIQUI)?
Aktuální cena LIQUI v USD je 0.00905129 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LIQUI v USD?
Aktuální cena LIQUI v USD je $ 0.00905129. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace LiquiHub?
Tržní kapitalizace LIQUI je $ 8.18K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LIQUI v oběhu?
Objem LIQUI v oběhu je 903.50K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LIQUI?
LIQUI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.236031 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LIQUI?
LIQUI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00856599 USD.
Jaký je objem obchodování LIQUI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LIQUI je -- USD.
Dosáhne LIQUI letos vyšší ceny?
LIQUI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLIQUI, kde najdete podrobnější analýzu.
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

