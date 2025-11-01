BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Liquid HYPE Yield je 44.02 USD. Sledujte aktualizace cen LIQUIDHYPE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LIQUIDHYPE.

Aktuální cena 1 LIQUIDHYPE na USD

$43.79
$43.79$43.79
-2.60%1D
USD
Graf aktuální ceny Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)
Informace o ceně Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 42.6
$ 42.6$ 42.6
Nejnižší za 24 h
$ 45.03
$ 45.03$ 45.03
Nejvyšší za 24 h

$ 42.6
$ 42.6$ 42.6

$ 45.03
$ 45.03$ 45.03

$ 58.94
$ 58.94$ 58.94

$ 28.4
$ 28.4$ 28.4

-0.40%

-2.11%

+9.21%

+9.21%

Cena Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) v reálném čase je $44.02. Za posledních 24 hodin se LIQUIDHYPE obchodoval v rozmezí od minima $ 42.6 do maxima $ 45.03, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LIQUIDHYPE v historii je $ 58.94, zatímco nejnižší cena v historii je $ 28.4.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LIQUIDHYPE se za poslední hodinu změnila o -0.40%, za 24 hodin o -2.11% a za posledních 7 dní o +9.21%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

$ 43.74M
$ 43.74M$ 43.74M

--
----

$ 43.74M
$ 43.74M$ 43.74M

992.43K
992.43K 992.43K

992,432.1244496191
992,432.1244496191 992,432.1244496191

Aktuální tržní kapitalizace Liquid HYPE Yield je $ 43.74M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LIQUIDHYPE je 992.43K, přičemž celková zásoba je 992432.1244496191. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 43.74M.

Historie cen v USD pro Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

Během dnešního dne byla změna ceny Liquid HYPE Yield na USD  $ -0.95187720604455.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Liquid HYPE Yield na USD  $ -4.1932747680.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Liquid HYPE Yield na USD  $ -0.3051026200.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Liquid HYPE Yield na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.95187720604455-2.11%
30 dní$ -4.1932747680-9.52%
60 dní$ -0.3051026200-0.69%
90 dní$ 0--

Co je Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Liquid HYPE Yield (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Liquid HYPE Yield.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Liquid HYPE Yield!

LIQUIDHYPE na místní měny

Tokenomika pro Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

Pochopení tokenomiky Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LIQUIDHYPE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

Jakou hodnotu má dnes Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)?
Aktuální cena LIQUIDHYPE v USD je 44.02 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LIQUIDHYPE v USD?
Aktuální cena LIQUIDHYPE v USD je $ 44.02. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Liquid HYPE Yield?
Tržní kapitalizace LIQUIDHYPE je $ 43.74M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LIQUIDHYPE v oběhu?
Objem LIQUIDHYPE v oběhu je 992.43K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LIQUIDHYPE?
LIQUIDHYPE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 58.94 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LIQUIDHYPE?
LIQUIDHYPE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 28.4 USD.
Jaký je objem obchodování LIQUIDHYPE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LIQUIDHYPE je -- USD.
Dosáhne LIQUIDHYPE letos vyšší ceny?
LIQUIDHYPE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLIQUIDHYPE, kde najdete podrobnější analýzu.
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

