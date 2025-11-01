BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Lioness je 0.00000633 USD. Sledujte aktualizace cen LIONESS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LIONESS.

Více informací o LIONESS

Informace o ceně LIONESS

Co je to LIONESS

Oficiální webové stránky LIONESS

Tokenomika pro LIONESS

Předpověď cen LIONESS

Lioness Cena (LIONESS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 LIONESS na USD

--
----
0.00%1D
USD
Graf aktuální ceny Lioness (LIONESS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:01:25 (UTC+8)

Informace o ceně Lioness (LIONESS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00002118
$ 0.00002118$ 0.00002118

$ 0.00000311
$ 0.00000311$ 0.00000311

--

--

0.00%

0.00%

Cena Lioness (LIONESS) v reálném čase je $0.00000633. Za posledních 24 hodin se LIONESS obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LIONESS v historii je $ 0.00002118, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000311.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LIONESS se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Lioness (LIONESS)

$ 6.33K
$ 6.33K$ 6.33K

--
----

$ 6.33K
$ 6.33K$ 6.33K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Lioness je $ 6.33K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LIONESS je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.33K.

Historie cen v USD pro Lioness (LIONESS)

Během dnešního dne byla změna ceny Lioness na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Lioness na USD  $ -0.0000019794.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Lioness na USD  $ -0.0000037700.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Lioness na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000019794-31.27%
60 dní$ -0.0000037700-59.55%
90 dní$ 0--

Co je Lioness (LIONESS)

LIONESS is a community-driven meme token built on the Cronos blockchain. The project takes inspiration from the symbolism of the lioness, representing strength, resilience, and leadership within the CROFAM community. It aims to foster collaboration, creativity, and cultural identity across Cronos by encouraging grassroots participation and community-led growth. Unlike many short-lived meme tokens, LIONESS places emphasis on building a lasting presence through engagement, shared values, and collective action within the ecosystem.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Lioness (LIONESS)

Předpověď ceny Lioness (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Lioness (LIONESS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Lioness (LIONESS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Lioness.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Lioness!

LIONESS na místní měny

Tokenomika pro Lioness (LIONESS)

Pochopení tokenomiky Lioness (LIONESS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LIONESS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Lioness (LIONESS)

Jakou hodnotu má dnes Lioness (LIONESS)?
Aktuální cena LIONESS v USD je 0.00000633 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LIONESS v USD?
Aktuální cena LIONESS v USD je $ 0.00000633. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Lioness?
Tržní kapitalizace LIONESS je $ 6.33K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LIONESS v oběhu?
Objem LIONESS v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LIONESS?
LIONESS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00002118 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LIONESS?
LIONESS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000311 USD.
Jaký je objem obchodování LIONESS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LIONESS je -- USD.
Dosáhne LIONESS letos vyšší ceny?
LIONESS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLIONESS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:01:25 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Lioness (LIONESS)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

