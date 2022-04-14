Tokenomika pro Lin Gang Melon (LINGANG)

Zjistěte klíčové informace o Lin Gang Melon (LINGANG), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Lin Gang Melon (LINGANG)

#lingang on Solana - Lin gang guli guli guliii

Lin Gang Melon is a meme-powered community project on the Solana blockchain. Born from the people and for the people, it was fair-launched on Pump.fun with no presale, VCs, or team allocation.

100% community-driven, Lin Gang Melon embraces the chaos and humor of internet culture while riding the fast lane of Solana’s ecosystem. No promises, just pure vibes and juicy memes.

Lin Gang Melon is a viral internet meme featuring a melon as an animated character in a whimsical world of villainous hero conspiracies and dramatic skits, captivating millions with its absurd humor and intricate storyline embedded into its short videos for keen-eyed fans to discover.

https://lingangmelon.lol

Lin Gang Melon (LINGANG): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Lin Gang Melon (LINGANG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 46.04K
Celkový objem:
$ 999.98M
Objem v oběhu:
$ 999.98M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 46.04K
Historické maximum:
$ 0.00359598
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Lin Gang Melon (LINGANG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Lin Gang Melon (LINGANG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LINGANG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LINGANG, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LINGANG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLINGANG!

Předpověď ceny LINGANG

Chcete vědět, kam může LINGANG zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LINGANG kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.