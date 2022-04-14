Tokenomika pro Lil Brett (LILB)

Zjistěte klíčové informace o Lil Brett (LILB), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Lil Brett (LILB)

Lil Brett is a fun and vibrant derivative meme token celebrating creativity, hip-hop culture, and artistic expression. Inspired by the meme universe and rap narratives, Lil Brett combines amazing artwork with a laid-back, community-focused vibe. This token brings together fans of hip-hop, meme culture, and crypto innovation, all while offering a playful and entertaining project that’s “just for fun.”

Oficiální webové stránky:
https://basedlilbrett.com

Lil Brett (LILB): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Lil Brett (LILB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 131.00K
$ 131.00K$ 131.00K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 131.00K
$ 131.00K$ 131.00K
Historické maximum:
$ 0.00393158
$ 0.00393158$ 0.00393158
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.000131
$ 0.000131$ 0.000131

Tokenomika Lil Brett (LILB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Lil Brett (LILB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LILB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LILB, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LILB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLILB!

Předpověď ceny LILB

Chcete vědět, kam může LILB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LILB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.