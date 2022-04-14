Tokenomika pro life changing pill (PILL)

Zjistěte klíčové informace o life changing pill (PILL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o life changing pill (PILL)

Life Changing Pill is a community-driven meme coin that tokenizes the meme-coin culture that pump.fun has created. It embraces and celebrate the absurd, reality-bending, ridiculous, inspiring, cruel, generous and vast possibilities that could happen in pump.fun. It highlights the fact that every day could be a life changing day in the pump.fun "trenches". Life changing pill is an authentic narrative and aims to be the one representative of pump.fun meme-coin culture. The community engages in activities that highlight the impact pump.fun has had in the crypto space.

Oficiální webové stránky:
https://pill.fun/

life changing pill (PILL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro life changing pill (PILL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 810.02K
Celkový objem:
$ 999.36M
Objem v oběhu:
$ 999.36M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 810.02K
Historické maximum:
$ 0.00554118
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00081162
Tokenomika life changing pill (PILL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro life changing pill (PILL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PILL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PILL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PILL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPILL!

Předpověď ceny PILL

Chcete vědět, kam může PILL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PILL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.